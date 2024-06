Niclas Füllkrug: Nach dem 1 - 1! Jetzt kann er noch mehr jubeln

Das Spiel war ein echter Krimi - vor allem für die deutsche Mannschaft! Lange Zeit lagen die deutschen Kicker 1:0 gegen die Schweiz zurück. In der 28. Minute schoss der Schweizer Dan Ndoye (23) das erste Tor. Und lange Zeit sah es so aus, als würde die Schweiz das Spiel schließlich auch gewinnen. Bis Niclas Füllkrug (31) aufs Feld kam! In der Nachspielzeit holte er den Ausgleich für Deutschland und damit auch den Gruppensieg. Jetzt wird er von allen gefeiert. Und die Fans fordern noch mehr ...