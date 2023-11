Obert-Lover Max Suhr: Eiskalt berechnend? Jetzt startet er als Model durch!

Schon seit jeher lehrt die Erfahrung: Man muss nur die richtigen Kontakte haben, dann klettert man steil die Karriereleiter hinauf. Während Promis wie Leni Klum oder Johanna Mross durch ihre bekannten Eltern in die Öffentlichkeit gelangten, landeten Cathy Hummels oder Dilara Kruse durch ihre prominenten Ehepartner in der Welt der Stars und Sternchen. Ein Zufall!

Doch Max halten Kritiker in den Sozialen Medien eher für berechnend. Kaum ist der Webdesigner aus dem Sommerhaus raus, nimmt ihn eine der führenden deutschen Model-Agenturen "MGM Models" aus Hamburg unter Vertrag, die mit Luxusunternehmen wie Gucci, Armani oder Louis Vuitton shootet. "Ich wurde auf einer Vernissage in Hamburg entdeckt. Dann ging es auch schon Schlag auf Schlag, es folgten Probeaufnahmen, jetzt gibt es schon die ersten Aufträge. Ich freue mich riesig!", erzählte Max gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Doch das ist nicht alles: Max habe ausgerechnet jetzt die Zusage von einer Schauspielschule erhalten. "Das liegt natürlich an meinem blendenden Aussehen", schmunzelte er. Oder an seiner Beziehung zu Claudia Obert, meinen Kritiker. "Also Claudia, ich glaube, dass der junge Hengst nur wegen deines Geldes und dem Luxusleben mit dir zusammen ist. Ich glaube kaum, dass er aus Liebe mit dir zusammen ist", oder "Was für eine Fake-Beziehung" lauten etwa die Kommentare auf Instagram.