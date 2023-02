Yvonne Woelke: Nach Fremdgeh-Vorwürfen - jetzt schießt sie gegen Patricia Blanco

Jetzt kann sich Yvonne Woelke einen Seitenhieb nicht verkneifen. Wie sie in ihrer Instagram-Story nun verriet, scheint sie die Gerüchteküche rund um die angebliche Affäre mit Iris Kleins Ehemann Peter Klein nicht mehr zu kümmern: "Ich war in der letzten Zeit so verletzt und traurig. Aber mittlerweile finde ich die Situation so sch***, dass es schon wieder Spaß macht". Als nun auch Particia Blanco schwere Vorwürfe gegen sie erhob und ihre Beziehungs-Krise in ihre Schuhe schob, schoss sie mit einem gemeinen Vorher-Nachher-Vergleich gegen die Tochter von Roberto Blanco: