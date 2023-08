Peter Klein: Fummel-Alarm! So nah kommt er Yvonne Woelke im TV

Als Yvonne sich mit einem Schlaghammer an der Küchenwand zu schaffen machte und dafür auf eine Leiter stieg, griff Peter beherzt zu, um seine Teampartnerin zu stützen. Dabei hielt er den Allerwertesten der 41-Jährigen fest in seinen Händen. Er gibt zu: "Für mich ist es natürlich sehr schön, wenn ich in ihrer Nähe bin. Und wenn man sich dann körperlich ein wenig näherkommt, ist es natürlich umso schöner." Und was sagt Yvonne Woelke dazu? Die scheint auch nichts gegen die Nähe des Ex von Iris Klein zu haben und erklärt: "Ja, körperliche Nähe gibt es natürlich auch. Aber mich stört es jetzt nicht, weil ich ihn ja mag. Bei ihm ist es okay. Er darf das." So so, Peter darf das also...Wie freundschaftlich dieses Verhältnis wirklich ist, ist langsam wohl etwas zu bezweifeln.