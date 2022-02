Peyman Amin: Harte Abrechnung mit GNTM-Curvy-Models

Peyman Amin hat eine klare Meinung zu der neuen Diversität in der Modebranche. Besonders zum Thema Curvy-Models vertritt er folgende Ansicht: "Wenn man Kurven hat, diese aber nicht an der richtigen Stelle, reicht das für mich nicht aus, um als Model erfolgreich zu sein", wie er nun gegenüber Promiflash verriet. Es gäbe in der Modewelt durchaus kurvige Models, die sehr erfolgreich sind, doch für ihn steht fest: Keins von Heidis diesjährigen GNTM-Curvy-Models wird es in seinen Augen weit in der Brache bringen. Das begründet der ehemalige GNTM-Juror so: