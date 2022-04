Peyman Amin: Harte Abrechnung mit Heidi Klums Modelnachwuchs!

Im gleichen Atemzug kommt er auf die weiteren Titel-Siegerinnen Sara Nuru und Barbara Maier zu sprechen, die für ihn in die gleiche Schiene fallen. Sara als Charity-Ikone, Barbara als Schauspielerin. Aber anscheinend will Payman dann doch nicht allen Models der Castingshow ihre Erfolge aberkennen. So sieht er in Siegerinnen wie Vanessa Fuchs und Alisar Ailabouni doch auch potential und gibt zu: "Das sind Models, die auch in großen Metropolen wie New York, Paris oder Mailand auf dem Laufsteg zu sehen waren".

Ob sich die Models die Kritik von Heidi Klums Ex-Co-Juror zu Herzen nehmen? Eins ist jedoch klar, sie sind ihren Weg gegangen und können auf ihre Erfolge trotz Peymans Widerworten absolut stolz sein.

Das Umstyling ist bei GNTM immer eins der größten Highlights jeder Staffel. Welche krassen Verwandlungen es bereits gab, erfährst du im Video: