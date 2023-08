Pietro Lombardi & Chris Tall: Endlich ist es raus!

Am Samstag, den 2. September ist es so weit und Pietro Lombardi und Chris Tall liefern sich ein Duell der Extraklasse. In bis zu 15 Spielen, die sich rund um die Themen Fitness, Wissen und Geschicklichkeit drehen, können sie ihr Können unter Beweis stellen und am Ende 100.000 Euro für den guten Zweck gewinnen.

In einem Interview mit "Bild" macht der damalige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner seinem Kontrahenten bereits eine Kampfansage: "Chris darf als Comedian ja bloß seinen Humor nicht verlieren. Das sollte er auch besser nicht - dann hat er zumindest eine Sache, die er nicht verloren hat.", stellt Pietro klar.

Das ließ der Comedian natürlich nicht auf sich sitzen und konterte: "Pietro, meine 'Cinderella': Unser Verhältnis war immer 'Phänomenal', aber dieser Abend wird nicht schön 'For You'. Da hilft dir nicht mal dein 'Kämpferherz'".

Wer am Ende den Sieg und die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen kann, erfahren wir am 2. September 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben!