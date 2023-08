Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Fremdgeh-Eklat! Jetzt ist es raus

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi sind dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, was ihre Beziehung angeht. Bereits in ihrem Podcast "ON OFF" gaben sie private Details über ihr Liebesleben preis. Doch jetzt soll es noch intimer werden. Mit einem neuen Broadcast-Channel auf Instagram wollen sie für ihre Fans noch nahbarer sein. Doch was dort nun herauskam, überraschte wohl auch ihre Anhänger.