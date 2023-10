Pietro Lombardi: Wirbel um neuen Song! Verliert er jetzt sein Management?

"Ich will nur weg, ich bin allein, ich will nur noch frei sein. Wo soll mich dieser Weg hinführen? Ich weiß es nicht", singt Pietro. Die Melodie und der Text unterscheiden sich stark von dem, was der für seine Sommerhits bekannte "DSDS"-Juror bisher gemacht hat.

"Seit Monaten möchte ich diesen Song veröffentlichen, weil er mir sehr am Herzen liegt", offenbart er. "Leider sind mein Label und mein Management dagegen!" Auf das Urteil seiner Partner scheint er allerdings nicht zu vertrauen. Kostet ihm diese Rebellion am Ende vielleicht sogar die Zusammenarbeit?

Bleibt abzuwarten, ob Pietro den kompletten Song am Ende wirklich veröffentlichen wird. Nach einem Tag wurde seine kleine Hörprobe schon über 1,6 Millionen mal abgespielt! Ein kleiner Wermutstropfen: Die Kommentare seiner Fans! Natürlich gibt es viele, die von dem Lied absolut begeistert sind. Doch zahlreiche Follower können damit auch absolut nichts anfangen.