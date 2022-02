Prinz Harry: Rückkehr nach England! Nun spricht seine Anwältin

Somit möchte Prinz Harry sehr wohl gerne in seine Heimat zurückreisen, doch er kann und will seine Familie einfach nicht in Gefahr bringen. Seine Anwältin Shaheed Fatima stellt weiter klar, dass dem Prinzen England auf keinen Fall egal ist: "Vor allem ist es und wird es immer seine Heimat bleiben." Bleibt nur zu hoffen, dass es für Harry, falls er sich entscheidet ohne seine Familie für die Feierlichkeiten zurückzukehren, in England dann kein böses Erwachen gibt, denn sonst können sich die Briten eine Familienzusammenkunft mit Meghan und den Kids in England wohl komplett abschminken.

