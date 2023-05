Prinz Harry & Herzogin Meghan: Trennung auf Zeit! Er hat sich einen Bungalow gemietet

Der Bungalow liegt in einer exklusiven Anlage und Prinz Harry soll dort laut "Sun" einchecken, wenn er mal wieder Abstand zu seiner Frau braucht.

Der Club soll besonders strenge Regeln haben. So sind beispielsweise keine Fotos erlaubt, selbst die Handykameras müssen abgeklebt werden. Außerdem herrscht Schweigepflicht über alles, was in dem Club passiert. Für Harry, bei dem jeder Schritt verfolgt wird, sicher ein Segen. Außerdem herrscht eine Kleiderordnung und Laptops sind nicht gerne gesehen!

Obwohl der Sprecher von Prinz Harry sich bereits geäußert hat und abstreitet, dass er sich ein einen Bungalow zurückzieht, besteht "The Sun" auf der Tatsache. Und übel nehmen, würde es ihm wohl keiner, wenn er von Zeit zu Zeit mal die Seele baumeln lassen würde. Denn zuletzt glich sein Leben einer wahren Achterbahnfahrt...

