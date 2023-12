Roland Kaiser und Ehefrau Silvia: Jetzt geht es ums liebe Geld

Rausgekommen ist das bei einem Interview zum Thema Weihnachtsgeschenke. Auf die Frage, wie er den Geschenke-Einkauf für seine Liebsten organisiert, erzählt der Musiker: "Ich suche nach Informationen in der Familie und versuche, dann möglichst ungesehen was zu kaufen. Was immer blöd ist, weil meine Frau auch unsere Buchhaltung macht und mich dann fragt: Was hast du denn da gekauft?" Überraschung verdorben.

Aber wer hätte das gedacht? Da ist doch ein Streit programmiert. Roland Kaiser scheint damit allerdings entspannt umzugehen. Denn nicht nur in Sachen Geld guckt ihm eine Frau auf die Finger, sondern auch in beruflichen Fragen. Seit 2022 ist seine Tochter Annalena offiziell seine Geschäftspartnerin, kümmert sich auch um Papas Karriere.