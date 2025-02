Sarafina Wollny: Kurzer Prozess nach Zoff! Sie schmeißt Peter raus

Eigentlich machen sich die Jungs pünktlich von ihrem Trip auf den Weg Heim. Doch dann verlaufen sie sich im Wald und finden den Parkplatz nicht mehr, wo ihr Auto steht. "So langsam werd' ich nervös, aber ich will mir das vor den Jungs nicht anmerken lassen", so Peter aufgeregt. Die Lösung: Er ruft Sarafina ein, damit sie ihn abholt. Die hat schon vorher versucht ihn zu erreichen, doch Peter hatte keinen Empfang. Die Stimmung ist bei ihr am Tiefpunkt!

Viel zu spät holt die 30-Jährige alle ab - doch nur die Zwillinge kommen ins Auto. Peter und Flo müssen weiterhin ihr Auto suchen. Und auch zu Hause ist der Ärger nicht verpufft: Als ihr Mann ankommt, macht sie kurzen Prozess und lässt ihn vor Wut auf der Couch schlafen.

Doch der Zoff hält nicht lange. Am nächsten Tag sind die beiden wieder ein Herz und eine Seele ...

