Sarah Lombardi: Abnehm-Wahn! So schlank ist sie geworden

Wow, sieht die toll aus! Sängerin Sarah Lombardi strahlt momentan nicht nur von innen, sondern hat sich auch äußerlich verändert...

Sarah fühlt sich wieder wohl in ihrem Körper

Vor zwei Jahren nahm die 25-Jährige bei "Let's Dance" teil - und seitdem ist nichts mehr wie vorher. "Das Tanzen generell hat mich schon sehr verändert. Jeder hat ja mitbekommen, wie bei mir der Knoten geplatzt ist. 'Let's Dance' war für mich privat ein kompletter Durchbruch - auch für mein Körpergefühl", verrät Sarah jetzt im Interview mit . "Damals bin ich gerade frisch Mama geworden. Die Figur braucht seine Zeit bis sie wieder wie vorher ist. Jetzt fühle ich mich wieder wohl in meinem Körper." Stolz präsentiert sie ihr neues Ich auf . „Du siehst wirklich gut aus“ und „Sexy“, lauten nur einige der positiven Kommentare.

Sarah Lombardi: Alles aus und vorbei?

Ein paar Kilos sollen noch purzeln

Trotzdem will Sarah noch mehr : "Ich habe vor der Schwangerschaft immer so 51 Kilo gewogen und jetzt bin ich noch so bei 53 bis 54 Kilo. Also es fehlen noch zwei Kilo und dann wäre ich endlich wieder so, wie vor der Schwangerschaft." Und das will sie vor allem mit viel Sport schaffen. Momentan trainiert sie wieder mit ihrem ehemaligen Tanzpartner Robert Beitsch für sein Tanz-Event "Soul Dance". Da werden bestimmt ganz schnell die restlichen Kilos purzeln…