Stellt den Champagner kalt, der Zickenkrieg am Sunset Boulevard geht in die nächste Runde! Am Freitag, den 22. April 2022 startet Staffel 5 der gehypten Reality-TV-Serie "Selling Sunset" auf Netflix. Neben den alteingesessenen Maklerinnen Christine Quinn, Chrishell Stause, Heather Rae Young, Amanza Smith, Mary Fitzgerald und Maya Vander, gibt es auf dem Sunset Boulevard auch ein Wiedersehen mit Self-Made-Millionärin Emma Hernan und Telenovela-Star Vanessa Villela.

Was erwartet uns in Staffel 5? Insbesondere die Liebesgeschichte von Chrishell Stause und ihrem Boss Jason Oppenheim sorgt für Missgunst und Streit zwischen den biestigen Maklerinnen. Als wäre das noch nicht genug Drama, sorgt auch noch ein hübscher Neuzugang für Krawall! Die britisch-nigerianischen Maklerin Chelsea Lazkani ist die Neue im Maklerbüro von "Selling Sunset". Mit ihrer eiskalten Ansage "I always get what I want and I love to look down on people", macht sie sich nicht nur Freunde, sondern auch viele Feinde unter den Rivalinnen...