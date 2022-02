Samira Klampfl: Zerstört Carina Spack jetzt ihr Glück?

In ihrer Instagram Story meldet sich Samira nun mit einem Statement, das das einzige zu "Prominent getrennt" bleiben soll, zu Wort. Befürchtet sie, dass Serkans Teilnahme mit seiner Ex ihrem anstehenden Familien-Glück im Weg stehen könnte? Nein, sie hat eine klare Meinung zu Serkans Verflossenen: "Ich habe mit Carina nichts zu tun, will ihr weder was Böses, noch hasse ich sie." Nach der Sendung sei das Thema Carina für die werdenden Eltern abgehakt gewesen. Doch eins wirft sie der Ex von Serkan jetzt jedoch vor: