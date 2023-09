Shania & Davina Geiss: Radikaler Schlussstrich! Nun wird alles anders

Dabei konnten Shania und Davina es zunächst überhaupt nicht abwarten, ihre eigene Luxusbude zu beziehen. Endlich frei! Endlich keine Vorschriften mehr! Doch die Begeisterung hielt nicht besonders lange an. "Wir müssen uns jetzt selbst etwas brutzeln, waschen, bügeln – alles ohne Personal", jammerten die High-Society-Kids. Und dann schoben sie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. "Meine Schwester hinterlässt oft einen Saustall in ihrem Zimmer. Ich räume dann auf", meckert Davina laut "Das Neue Blatt".

Jetzt ziehen sie wieder zu Mama und Papa. Papa kocht ja so gut, und mit Mama kann man perfekt kuscheln. Sie sind eben doch noch kleine Mädchen. Und etwas verwöhnt...