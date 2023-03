Sido: Traurige Beichte! So schlecht geht es ihm wirklich

Sido ist nicht erst seit gestern im Showgeschäft tätig: Bereits seit mehr als 20 Jahren ist der Rapper aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile sieht man Sido, alias Paul Würdig, auch immer häufiger im Fernsehen. So nimmt er beispielsweise aktuell an der Pro7-Show von Joko Winterscheidt "Wer stiehlt mir die Show" teil und wird diese kommenden Sonntag nach seinem Sieg in der vergangenen Show sogar moderieren. Und ganz nebenbei kümmert sich der 42-Jährige auch noch um seine vier Söhne. Ganz schön viel zu tun für eine Person.

Das bestätigte Sido auch, als er vergangenen Dienstag zu Gast bei der Late Night Show von Klaas Heufer-Umlauf "Late Night Berlin" war.