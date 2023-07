"Sommerhaus"- Aleks Petrovic & Vanessa Nwattu: Peinliche Sex-Beichte! Er kann es nicht lassen

Gemeinsam romantisch einen Ausritt am Strand von Sansibar genießen - genau das stand nun bei Aleks und Vanessa auf dem Couple-Urlaub-Programm. Doch bevor es losging, rutschte dem einstige "Love Island"-Star eine schlüpfrige Bemerkung aus dem Mund, die seine Freundin Vanessa wohl gar nicht mal so cool fand. Als sie in Aleks Instagram-Story auf das Thema Pferde zu sprechen kamen, ließ dieser nämlich verlauten: "Mit dem Reiten kenne ich mich nicht so gut aus wie Vanessa. Sie ist es gewohnt, einen Hengst zu besteigen."

Oha, mit dieser Aussage hätte wohl auch seine Vanessa nicht gerechnet. Diese dreht sich peinlich berührt von ihrem Liebsten weg und entgegnet: "Du bist so peinlich!" Der Ex von Christina Dimitriou scheint wirklich gar kein Schamgefühl zu besitzen.