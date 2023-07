"Sommerhaus"-Aleksandar Petrovic & Vanessa Nwattu: Bitter, was sie nun ertragen müssen

Nachdem sich Aleksandar Petrovic in der letzten Staffel "Temptation Island VIP" in Verführerin Vanessa Nwattu verliebte und für sie seine Freundin Christina Dimitriou verließ, war die Beziehung des neuen Reality-TV-Paars vielen Fans ein Dorn im Auge. Immer wieder waren Aleks und Vanessa heftiger Kritik an ihrer Liebe im Netz ausgesetzt. Nun stellen sie sich einer weiteren Belastungsprobe - der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars". Ob sie den bösen Stimmen damit endlich ein Ende setzen können? Aktuell sieht es noch nicht so aus...