„Das Sommerhaus der Stars”: Wer ist raus? Wer muss in Folge 2 gehen?

Achtung Spoiler: Überraschung in Folge 2 von „Das Sommerhaus der Stars”: Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre entschließen sich dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen. Vorausgegangen war ein Streit Tommy Pedroni und Lästereien der anderen Kandidaten. Am Ende hielt es Hanka, die seit vielen Jahren unter Zwangsstörungen leidet, im Haus nicht mehr aus. Nur drei Tage war das Paar vor Ort, bis es die Koffer packte.