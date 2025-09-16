Staffel 10

„Das Sommerhaus der Stars”: Wer ist raus? Wer muss in Folge 2 gehen?

Die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt schon in den ersten Folgen für Drama. Doch wer musste als Erstes gehen – und wer ist noch im Rennen?

Hanka steht mit verschränkten Armen, im Hintergrund hören ihr Tommy und Pierre zu. - Foto: RTL

Hanka geht mit ihrem Partner freiwillig.

© RTL

VonConstanze Lerch
Senior Editor

„Das Sommerhaus der Starsist 2025 in die zehnte Staffel gestartet – und wie gewohnt stehen Zoff, Tränen und Eskalationen auf der Tagesordnung. RTL hat auch in diesem Jahr wieder einen Cast zusammengestellt, der für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Mit dabei sind Reality-Stars, Influencer:innen, Schauspieler:innen und Musiker:innen, die alle um den Sieg und das Preisgeld von 75.000 Euro kämpfen.

„Sommerhaus der Stars” 2025, Folge 2: Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre steigen aus

Achtung Spoiler: Überraschung in Folge 2 von „Das Sommerhaus der Stars”: Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre entschließen sich dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen. Vorausgegangen war ein Streit Tommy Pedroni und Lästereien der anderen Kandidaten. Am Ende hielt es Hanka, die seit vielen Jahren unter Zwangsstörungen leidet, im Haus nicht mehr aus. Nur drei Tage war das Paar vor Ort, bis es die Koffer packte.

„Sommerhaus der Stars” 2025, Folge 1: Erste Spiele und Nominierungen

Zum Auftakt ziehen die Paare ins berühmte Haus in Bocholt ein. Schon kurz nach dem Einzug zeichnen sich erste Konflikte ab: Vor allem Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh geraten in Diskussionen, auch Jochen Horst und Ehefrau Tina stehen schnell im Mittelpunkt hitziger Gespräche.

Auch interessant:
Stefan Raab und 4 Sommerhaus der Stars Paare in einer Collage
Überrasschung!
Sommerhaus der Stars: Start verschiebt sich!

Im ersten Spiel müssen die Promis in schwindelerregender Höhe über Schaukeln hangeln und gleichzeitig Fragen beantworten. Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sichern sich dabei den Schutz vor der ersten Nominierung. Für die übrigen Paare bleibt es spannend – denn die Nominierung entscheidet am Ende, wer gehen muss.

Wer ist nach Folge 1 raus?

Achtung, Spoiler: In Folge 1 gibt es noch keinen Rauswurf. Zwar werden die ersten Nominierungen vorbereitet, doch die Entscheidung, welches Paar die Koffer packen muss, fällt erst in Folge 2. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis das erste Paar das Haus verlässt.

Diese Paare kämpfen um den Sieg

In der Jubiläumsstaffel sind diese Paare dabei:

TVDas Sommerhaus der StarsRTL
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group