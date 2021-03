Immer wieder sorgen bei „Goodbye Deutschland“ auf VOX Menschen für ein Kopfschütteln. Völlig unorganisiert und ohne finanzielle Mittel stürzen sie sich in das Abenteuer Auswanderung. So scheiterte beispielsweise Sonja Schröters Blitz-Ehe mit Junior in der Dominikanischen Republik nach wenigen Wochen und auch das Ehepaar Mermi-Schmelz mussten ihren Traum von einem Leben auf Mallorca vorerst begraben. Ganz vorne mit dabei ist auch Familie Bauer aus Deutschland. Nach einem Aufenthalt in Kufstein in Österreich, wanderten René und Andrea Bauer mit ihrer Tochter Jana 2015 nach Spanien aus. Im Land der Tapas eröffnete die Familie eine deutsche Bäckerei in Torre del Mar an der sonnenverwöhnten Costa del Sol. Doch als die Vermieter nach einem Jahr die Miete erhöhten, kam die spanische Bürokratie den leichtgläubigen Unternehmern in die Quere. Mit der dritten Auswanderung in die Karibik wollte Familie Bauer das gescheiterte Kapitel Spanien endgültig hinter sich lassen, doch mit der Bürokratie nahmen die Bauers es auch diesmal nicht so genau!