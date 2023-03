Sophia Thomalla & Alex Zverev: Bittere Enttäuschung! Er war nur die zweite Wahl

Es braucht schon gewaltig Cojones, um so eine Aussage öffentlich vom Stapel zu lassen! In der Doku "ZVEREV – Der Unvollendete“ spricht Sophia Thomalla erstmals über die Liebe zu Alex Zverev und das Kennenlernen mit dem Tennisprofi. Für die Moderatorin war die Liebe eher unverhofft, wie sie im Interview verrät: "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joah, kann was werden.' Und dann entsteht es auf einmal plötzlich." Doch so richtig konnte sie Alex Zverev nicht vom Hocker hauen. Und das will Sophia Thomalla die Welt auch wissen lassen. "Es war keine Liebe auf den ersten Blick", verrät sie. Oh, oh! Ob diese Aussage dem stolzen Sportler gefallen wird? Eher unwahrscheinlich...

Immerhin scheint Sophia Thomalla in ihrer Beziehung halbwegs zufrieden zu sein. "Ich brauche keinen Versorger. Ich brauche jemanden, bei dem ich 24 Stunden anrufen und mich auskotzen kann. Und das kann er sehr gut", erzählt sie gegenüber "RTL". Aber hört sich so eine überglückliche Frau an, die ihre große Liebe gefunden hat?

