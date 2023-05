Stefan Mross & Anna-Carina Woitschak: Liebe zu viert! Ihre Rachegedanken verschwinden einfach nicht

Nach Anna-Carinas erstem Pärchen-Urlaub mit Daniel zog's ihn und Eva nach Ägypten, und nun, nachdem Anna ihre verliebten Nizza-Bilder postete, tauchten unmittelbar danach Schnappschüsse von Stefan vor Palmen-Hintergrund auf. "Wir machen hier ein schönes Fotoshooting", lässt er seine Follower wissen, grinst in die Kamera seines Haus- und Hof-Fotografen und zieht (mit den Worten: "Schatz, sag mal guten Morgen") seine Eva ins Bild, damit auch ja keinem seine Zweisamkeit entgehen kann. "Wir schicken viele Grüße vom schönen Strand von der Playa del Carmen in Cancun", plaudert er mit Meeresrauschen im Hintergrund. Unausgesprochen, aber ziemlich unüberhörbar scheint eine hämische Botschaft an die Ex mitzuschwingen, nach dem Motto: Guck nur, was du kannst, kann ich schon lange! Doch das dürfte Anna-Carinas junges Liebesglück wohl nicht weiter trüben. Im Gegenteil: Wahrscheinlich plant sie mit ihrem Daniel schon den nächsten Traumurlaub, schließlich machte sie vor einiger Zeit gegenüber "Closer" kein Geheimnis daraus, dass sie nach den sechs gemeinsamen Jahren mit Stefan in dieser Hinsicht reichlich Nachholbedarf hat: "Ich würde gerne mehr verreisen und auch mal meine Freizeit genießen." Immerhin seien sie und Stefan auch beruflich ständig als Dauer-Doppelpack im Einsatz gewesen. "Wir waren teilweise bis zu 300 Tage im Jahr unterwegs. Ich hoffe, dass es mit meiner Karriere so weiter geht. Allerdings mit ein bisschen mehr Fokus auf Urlaub." Und nun lässt sie ihren Worten Taten folgen. Man darf also gespannt sein, ob Stefan gleich wieder nachzieht und mit seiner Eva ebenfalls die Koffer packt …

