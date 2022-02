Steff Jerkel & Peggy Jerofke: Harte Trennung! "Wir hatten wunderschöne Jahre..."

Für Steff Jerkel und seine Peggy steht ein Neuanfang an - sie verkaufen ihr geliebtes Haus bei Cala Ratjada auf Mallorca. Das steht schon eine ganze Weile fest, doch, dass der Abschied und die Trennung von ihrem treuen Zuhause jetzt doch so wehtun könnte, hätten die beiden wohl nicht gedacht. In seiner Instagram Story präsentiert der Wahl-Mallorquiner nun, was sie bereits alles an Renovierungsarbeiten für die Käufer ihrer Immobilie geleistet haben. Dabei wird ihm wohl bewusst, wie viel ihm das Haus eigentlich bedeutet und er verrät: