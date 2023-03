Steffi Graf: Süßes Geheimnis gelüftet! Das Familienglück ist endlich perfekt

Inzwischen scheinen sich die Wogen aber wieder geglättet zu haben. Steffi und ihr Bruder wurden zusammen mit weiteren Familienmitgliedern bei einem Baseballspiel in Kalifornien gesichtet. Dort feuerten sie gemeinsam ihren Sohn Jaden an. Für Steffi dürfte es eine große Erleichterung sein, endlich wieder ein gutes Verhältnis zu ihrem Bruder zu haben, denn in all der Zeit wollte sie ihn natürlich nie verletzen.

Nun hofft Steffi natürlich, dass die Beziehung zu ihrem Bruder auch weiterhin so stabil bleibt. Denn das Drama aus der Vergangenheit darf sich nicht wiederholen...