Steffi Graf & Andre Agassi: Sie will ihn verlassen! ER kann nur noch hoffen und flehen

Und selbst Steffis eigene Familie machte dem Paar zu schaffen. Ihr Bruder Michael (51) stand bereits mit einem Bein im Knast, weil er ein Auto demoliert hatte. Doch Dank der Hilfe seiner Schwester blieb ihm der Gang ins Gefängnis erspart. Sie war es auch, die Michaels Sohn Torren (28) bei seinem Alkoholentzug unterstütze.

Als wäre all das noch nicht genug, mussten Andre und Steffi zudem den Auszug ihrer Kinder Jaden (21) und Jaz Elle (19) verkraften. Das Paar verkaufte daraufhin das Haupthaus seines Anwesens in Las Vegas, behielt nur ein Nebengebäude. Ein erster Schritt in Richtung Trennung?

Fest steht: Steffi reiste in letzter Zeit auffallend oft in ihre deutsche Heimat, nahm sich dort eine Auszeit vom Eheleben mit Andre. Der fleht sie verzweifelt an, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben: "Ich hoffe, dass sie mich nicht verlässt. Ich wünsche mir, dass sie bei mir bleibt!"

Im Sport gelang es Andre oft, das Ruder noch in letzter Minute herumzureißen. Ob ihm das abseits des Tennisplatzes auch gelingt?