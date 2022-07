Thomas Gottschalk: Böse Klatsche für Mark Forster & Lena Meyer-Landrut

Autsch! Obwohl Mark Forster und Lena Meyer-Landrut zu den erfolgreichsten deutschen Musikern gehören, scheinen sie in den Augen von "Wetten, dass..?"-Urgestein Thomas Gottschalk nicht der richtige Fit für seine Show zu sein. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" ließ der Entertainer bereits erste Details zu der geplanten Sendung im November durchsickern und verriet, wieso die beiden Musiker wohl eher nicht neben ihm Platz nehmen dürfen: "Der Unterhaltungschef des ZDF, der sich um diese Themen kümmert, hat die richtigen Namen genannt. Er hat gesagt: 'Stell dir vor, am Ende singt Queen 'We are the champions' – da sind wir richtig! Und auch, wenn Paul McCartney mit 80 reingeschoben wird" und wird im Folgenden noch genauer: