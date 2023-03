Thomas Gottschalk: Hochzeits-Hammer mit 72!

Wie "Bild" nun berichtet, soll der 34-Jährige mit seiner zukünftigen Frau Alexa schon in wenigen Wochen vor den Traualtar treten. Am Wochenende feierte Tristan bereits mit seinem älteren Bruder Roman Gottschalk und einigen Freunden seinen Junggesellenabschied in Texas.

Von seiner künftigen Schwiegertochter ist der "Wetten, dass..."-Moderator auch schon mehr als überzeugt: So sei sie ein "sehr patentes Mädchen mit italienischen Wurzeln" und arbeite "bei einem Start-up und sitzt halbe Nächte am Laptop" verrät Thomas Gottschalk kürzlich.

Doch die Hochzeit könnte auch Konfliktpotenzial mit sich bringen: So sollen Thomas' Ex Thea und seine neue Freundin Karina dort zum ersten Mal aufeinander treffen... Ob das gut geht?

Auch interessant:

Im Video erfahrt ihr, was in Thomas Gottschalks Liebesleben los ist: