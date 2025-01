Timur Ülker: Nach Dschungel-Enthüllung - jetzt liefert Bill Kaulitz die Antwort!

Wie gut, dass Timur Ülker im Dschungelcamp nicht so zögerlich mit den Informationen umgeht. An Tag 4 sprach der Mime über seine Teilnahme bei der Dating-Show "Adam sucht Eva". Dort lernen sich Singles komplett nackt kennen - und genau das hat scheinbar Bill Kaulitz auf den Plan gerufen. Auf einer Party in Los Angeles traf er den Sänger und irgendwann kamen die beiden auf das Thema "Adam sucht Eva" zu sprechen. Bill habe angemerkt, dass er Timurs bestes Stück als zu klein empfinde.