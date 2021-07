So kauzig Walther Hoffmann auch manchmal erscheinen mag, mit der Gynäkologie des Herzens kennt er sich aus. Kein Wunder, dass der „Traumfrau gesucht“-Star mittlerweile unter der Haube ist. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. 68 Folgen und rund 50 Dates rund um den Globus waren von Nöten bis Walther Hoffmann endlich die richtige Frau fand. Gemeinsam mit Pfundskerl Elvis Schuller und Dennis Schick galt der Berliner Reiseverkehrskaufmann in der Kuppelshow lange als schwer vermittelbar. Dabei hält sich Walther Hoffmann selbst für einen wahren Frauenflüsterer. "Nun, man lernt beim Thema 'How to understand the women' nie aus. Ich glaube, ich bin nun schon in der Oberprima angekommen“, tönte der langjährige Single vor einigen Jahren großschnäuzig gegenüber „InTouch“. Am Ende behielt er recht und eroberte das Herz einer Frau.