Villa der Versuchung: Mit IHM will Jimi Blue Ochsenknecht zu "#CoupleChallenge"
Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter heizen die Gerüchteküche an: Nach "Villa der Versuchung" wollen die beiden Freunde offenbar schon bald bei "#CoupleChallenge" als Team antreten.
Nach dem vermeintlichen "Forsthaus Rampensau"-Fail will er jetzt zu "#CoupleChallenge" – und das ausgerechnet mit Raúl Richter.
Fans von Reality-TV dürfen sich möglicherweise erneut auf ein echtes Dream-Team freuen! Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Ex-GZSZ-Star Raúl Richter haben im Twitch-Stream überraschend über ihre nächsten TV-Pläne gesprochen – und damit direkt für Aufsehen gesorgt.
Jimi überrascht Raúl mit "#CoupleChallenge"-Idee
Seit ihrer Teilnahme als bekennende Sparfüchse bei der "Villa der Versuchung" gelten die beiden als unzertrennlich. Nun überraschte Jimi seinen Kumpel live im Stream: "Ich hätte richtig Bock, mit dir #CoupleChallenge zu machen", verkündete er. Raúl musste nicht lange überlegen und stimmte begeistert zu: "Ey, Brudi – wir würden rasieren." Damit aber nicht genug: Der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht verriet sogar, dass er schon Kontakte zum Sender habe und sich vorstellen könne, ein gutes Wort einzulegen. "Wenn die Leute das wissen würden, dass wir dabei sind, würden die Arschwasser bekommen", scherzte er selbstbewusst.
Ob Jimi und Raúl tatsächlich Teil der neuen Staffel von "#CoupleChallenge" werden, ist noch nicht bestätigt. Die Show, die Promi-Paare und -Freunde vor knallharte Prüfungen stellt, sorgte in den vergangenen Staffeln immer wieder für Skandale, Dramen und emotionale Momente. Mit den beiden Entertainern dürfte es definitiv nicht langweilig werden. Gerade nach Jimis turbulenter Vergangenheit, inklusive seiner viel diskutierten Inhaftierung in Österreich, wäre ein Comeback im Reality-TV ein starkes Signal.
Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter: Freundschaft über die Kamera hinaus
Auch abseits der TV-Bildschirme pflegen die beiden mittlerweile eine enge Freundschaft. Sie planen bereits regelmäßige Treffen, sobald Jimi Österreich wieder verlassen kann. Für die Fans ist klar: Ob privat oder vor laufender Kamera – dieses Duo sorgt für Unterhaltung. Ob RTL+ den beiden tatsächlich die Tür zur "#CoupleChallenge" öffnet, bleibt allerdings noch abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden!