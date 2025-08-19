Seit ihrer Teilnahme als bekennende Sparfüchse bei der "Villa der Versuchung" gelten die beiden als unzertrennlich. Nun überraschte Jimi seinen Kumpel live im Stream: "Ich hätte richtig Bock, mit dir #CoupleChallenge zu machen", verkündete er. Raúl musste nicht lange überlegen und stimmte begeistert zu: "Ey, Brudi – wir würden rasieren." Damit aber nicht genug: Der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht verriet sogar, dass er schon Kontakte zum Sender habe und sich vorstellen könne, ein gutes Wort einzulegen. "Wenn die Leute das wissen würden, dass wir dabei sind, würden die Arschwasser bekommen", scherzte er selbstbewusst.