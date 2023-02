Yvonne Woelke: Kryptisches Video sorgt für Aufsehen! Feuert sie hier gegen Peter?

Am Telefon soll Yvonne der Ehefrau von Peter schon versichert haben, dass sie nichts von ihm will und die Gefühle einseitig sind. Umso überraschender dürfte es für ihre Follower sein, dass sie nun ein kryptisches Video in ihrer Story teilt, das noch mehr Öl ins Feuer gießt!

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Yvonne panisch wegläuft, weil sie verfolgt wird. Im Hintergrund ist ein lautes Hecheln zu hören. "Wer ist denn da hinter mir?", fragt sie frech. Soll das etwa eine Anspielung darauf sein, dass Peter ihr hinterherläuft?

Und auch sonst glänzt Yvonne derzeit nicht mit sonderlich klaren Aussagen. "Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf", verrät sie. "Und ich wünschte, ich könnte meinte Gedanken mit der ganzen Welt teilen. Aber ich mache es nicht. Vielleicht irgendwann.." Was sie ihren Fans damit sagen will? Unklar! "Wartet einfach ab", säuselt sie geheimnisvoll in die Kamera. Es bleibt also weiterhin spannend...