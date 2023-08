Amira Pocher: Herzklopfen! Es hat mit dem Tokio Hotel-Star gefunkt

Im Podcast plauderte Olli auch über sein Wiedersehen mit den Tokio Hotel-Stars. Er würde Bill und Tom schon seit 20 Jahren kennen. Die beiden begrüßten den Komiker sogar persönlich. Amira konnte es gar nicht glauben. "Weil du dich schon ein bisschen oft über sie lustig gemacht hast", stichelte sie. Olli will davon nichts wissen. Er hätte die Twins nie veräppelt, er fände lediglich Toms Frau "peinlich". "Heidi Klum mit der Fiepsestimme, wie sie sich verkauft mit dem ganzen Drumherum und immer so ein bisschen zu viel Trash und Sexyness." Autsch! Ob Bill und Tom wohl in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" auf die ganzen Enthüllungen der Pochers reagieren werden?