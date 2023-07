Andreas Gabalier: Kinder-Beichte! Er macht kein Geheimnis mehr daraus

"Kinder sind einfach so schön unbeschwert, sie haben so viel Lebensfreude", erklärt Andreas Gabalier. "Ich liebe Kinder über alles, sie liegen mir am Herzen." Aber bisher wollte es mit der eigenen Familienplanung noch nicht klappen. Stattdessen kümmert sich der Musiker um seine kleinen Fans oder auch seine zwei Patenkinder. Er ist eben ein richtiger Familienmensch. So groß sein Wunsch aber auch ist, Druck möchte sich Andreas nicht mehr machen.

"Man muss nicht immer alles haben. Man darf auch träumen. Es kommt wie es kommen soll. Momentan bin ich aber im Reinen mit mir", offenbart der "Hulapalu"-Sänger in einem Interview. Er glaubt eben noch an das Schicksal.