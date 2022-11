Andy Borg: Süßes Liebes-Geheimnis gelüftet

„Meine Berufung ist die Singerei und die Leute zu unterhalten. Ich habe nicht die Kraft für das Organisatorische. Dafür ist sie da. Bei uns gilt: Birgit macht das schon!“

Auch privat kümmert sie sich um alles, zum Beispiel, „wenn ein Familienfest ansteht.“

Ohne sie läuft nichts – und daraus macht der Herzblut-Musiker auch kein Geheimnis. Ganz offen gibt er zu: „Ohne meine Frau wäre ich verloren. Sie löst alle Probleme für mich, bevor sie zu einer Herausforderung für mich werden könnten.“

Von ihrer Hingabe ist der zweifache Vater auch nach drei Jahrzehnten noch immer hin und weg. „Sie erstaunt und begeistert mich jeden Tag“, sagt er. Zwischen den beiden ist es einfach die ganz große Liebe. Obwohl er von vielen Frauen umschwärmt wird und sich vor Angeboten wohl kaum retten kann, zählt seit jeher immer nur Birgit für ihn.

Noch immer erinnert sich Andy Borg an den Beginn ihrer Geschichte: „Die Liebe traf uns damals wie ein Blitz.“ Sie war damals ein großer Fan, stand bei seinen Konzerten in der ersten Reihe und jubelte ihm zu. Bei einem persönlichen Treffen 1991 war es dann um die beiden geschehen. „Unsere Liebe feiern wir täglich!“, sagt der gebürtige Österreicher, der mit ihr in zweiter Ehe verheiratet ist.

Seine Liebeslieder singt er auf der Bühne nur für sie, schwört ihr: „In meinem Herzen, da bist nur du.“