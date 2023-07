Angela Merkel & Joachim Sauer: Scheidung! Sie will ein schnelles Ende

Schon einmal hat sie kurzen Prozess gemacht – nach der Trennung von ihrem ersten Mann Ulrich. Der 70-Jährige erinnert sich noch: „Eines Tages packte sie ihre Sachen und zog aus unserer Wohnung aus. Sie hatte das mit sich selbst ausgemacht und dann die Konsequenzen gezogen.“ Damals gab es zwischen den Eheleuten wenig aufzuteilen: „Wir waren ja wirtschaftlich unabhängig voneinander. Sie nahm die Waschmaschine, ich behielt die Möbel.“ Die Trennung verlief friedlich – vermutlich auch, weil Angie längst abgeschlossen hatte.

Ist es jetzt mit Joachim Sauer ähnlich? Hat Angela zu den Fremdflirt-Gerüchten geschwiegen, weil ihre Gefühle längst erloschen sind? Genug Zeit, sich an eine Trennung zu gewöhnen, hatte sie. Immerhin sah man die beiden zuletzt kaum noch zusammen. Und selbst dann wirkten sie eher distanziert miteinander. Gut möglich also, dass bereits alles geregelt ist: Wie sie und Sauer gemeinsames Hab und Gut aufteilen. Und wer das Häuschen in der Uckermark bekommt.

Einen schmutzigen Rosenkrieg in der Öffentlichkeit wird es bei Merkel nicht geben. Sie wird es vermutlich genau so wie bei ihrer ersten Ehe gemacht haben. Still, friedlich und nüchtern. So ist sie halt – in Krisenzeiten funktioniert sie, ist pragmatisch veranlagt. Für Probleme findet sie Lösungen. Das schützt Angela Merkel vielleicht auch vor Liebeskummer…