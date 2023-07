Anna Heiser: Wirbel um ihr neues Tattoo! Die Fans sind entsetzt

Anna Heiser befindet sich derzeit mit ihrer kleinen Familie im Urlaub in Polen. Dort kann sie endlich all die Dinge tun, die ihr in Namibia so fehlen: Zeit mit ihrer Mama verbringen, alte Freunde treffen, nach Herzenslust shoppen und all die leckeren Snacks essen, die sie noch aus ihrer Kindheit kennt. Auch ein Besuch beim Tattoo-Studio ihres Vertrauens steht auf dem Plan! Doch leider kommt diese Entscheidung nicht bei allen Fans gut an...