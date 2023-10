Anna Loos: Krisenstimmung! Jetzt zieht sie Konsequenzen

"Ich kann Nörgeln und Meckern nicht ausstehen. Wir sollten definitiv mehr Zeit damit verbringen, dankbar zu sein", lautet Annas neues Gute-Laune-Rezept. Es gab Zeiten, da war der Powerfrau auch nur zum Schimpfen zumute. Die pubertierenden Töchter Lola und Lilly rebellierten, über ihrer Ehe mit Jan Josef Liefers hingen dunkle Wolken. Auf vielen Fotos wirkte Anna blass und erschöpft. "Wir denken als Erstes in einer unangenehmen Situation, das alles ist so schlimm, weil der oder die das gemacht hat, wir suchen nach Schuldigen", erklärt der Krimistar in einem Interview. Aber: "Wir müssen uns bewusst darüber werden, dass wir für unser Leben die Verantwortung haben."