Annemarie & Wayne Carpendale: Ehekrise statt Babyglück

Verfolgt man ihre veröffentlichten Fotos, sind die Carpendales anscheinend andauernd im Urlaub. Dabei ist ihr Traumhaus in München doch endlich fertiggebaut. Ein perfektes Nest für eine kleine Familie! Mads könnte mit einem Geschwisterchen durch den Garten tollen, die Eltern bei einem Glas Wein auf der Terrasse sitzen und sich über ihr Glück freuen. Ach, hier wäre Platz für eine ganze Rasselbande!

Doch es scheint, als wolle Annemarie nun doch keinen Nachwuchs mehr. Mads ist aus dem Gröbsten raus. Und dann der Stress noch mal von vorn? 2018 sah das noch ganz anders aus. Kurz nach der Geburt schwärmte die TV-Moderatorin: "Ich will noch mal." Seitdem hüllt sich Annemarie zum Thema Kinderwunsch in Schweigen oder lächelt die Frage mit einem "Schauen wir mal!" weg.

"Anne tut eigentlich immer genau das, was sie tun will, was oft das Gegenteil ist von dem, was ich möchte", klagte Wayne in einem Interview. Annemarie liebt das Kofferpacken, die Flucht in die Fremde, während der TV-Star lieber daheim wäre. Mit einer großen Familie… Noch reist Wayne mit. Aber er weiß, dass Sonnenuntergänge im Süden auf Dauer keine Eheprobleme lösen.

