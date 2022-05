Beatrice Egli: Mobbing-Fiasko! Ihr Herz ist gebrochen

Man kennt Beatrice Egli als stets positive Strahlefrau. Doch bei einem Interview im Podcast "Bauchgeflüster" erlebte man die Sängerin nun ungewöhnlich ernst. Grund dafür waren ihre Karriereanfänge und ihre Erfahrungen, die sie bei "Deutschland sucht den Superstar" gemacht hat. Denn was die 33-Jährige da erlebte, war schlicht weg Mobbing! "Es gibt ja Castings, die nicht ausgestrahlt werden und mir wurde gesagt, du musst abnehmen, du musst ins Solarium gehen und du kannst nicht Schlager singen.", wie Egli im Gespräch mit Sandra Wurster erzählt. Ein echter Schlag ins Gesicht für die junge Künstlerin! Doch lange kein Grund, sich so behandeln zu lassen und den Kopf in den Sand zu stecken, wie sie findet: "Ich habe gesagt, Leute, ich nehme nicht ab, ich gehe nicht ins Solarium, das sehe ich nicht ein und ja, ich will nur Schlager singen." Und genau mit dieser Einstellung ist Beatrice Egli so erfolgreich geworden, denn ihre authentische und natürliche Art liebe die Fans an ihr!