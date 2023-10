Bill Kaulitz: Gebrochenes Herz - und Zwilling Tom freut sich!

"Bei mir ist es so: Ich kann immer am besten Musik machen, singen, schreiben, wenn's mir nicht gut geht. Deshalb freut sich Tom immer, wenn mein Herz gebrochen ist", erzählt der Tokio Hotel-Frontmann seinen Talents Marc Altergott und Joel Marques Cunha bei "The Voice of Germany". Als Tom ins Stottern gerät, wird Bill noch deutlicher: "Ihm ist es jetzt wieder unangenehm. Du wünschst mir Heartbreak, damit du besser CDs verkaufst. So sieht es nämlich aus!" Doch Tom sieht das etwas anders. "Nee, ich freu' mich nicht...", stellt der Ehemann von Heidi Klum klar.