Bill Kaulitz: "Süße Knopfaugen" - Ein neuer Mann verdreht ihm jetzt den Kopf!

In der neuesten Podcast-Folge plaudern Bill und Tom Kaulitz (35) über die Liebe. Bill verrät, dass er während seiner Zeit in Berlin nur zwei Dates hatte. "Ich bin jetzt leider ganz unbefriedigt. Und das nervt mich", klagt er. Die nächsten Dates habe er allerdings schon geplant.

Besonders interessant: Bill scheint sich von dem Beruf eines Menschen angezogen zu fühlen. Polizisten, Ärzte und Anwälte stehen bei ihm ganz oben auf der Liste. Und natürlich auch Politiker! Besonders ein SPD-Politiker hat es ihm so richtig angetan. "Ich habe gestern wieder Lars Klingbeil gesehen und ich muss sagen, ich kann es mir vorstellen", schwärmt Bill. Dieser habe nämlich "so süße Knopfaugen". "Wie der junge Til Schweiger in 'Manta Manta'-Zeiten", jubelt er.

So richtig scheint Tom davon nicht begeistert zu sein. Doch Bill lässt nicht locker: "Er weiß nicht um seine Wirkung, die er bei mir hat." Sogar gemeinsame Charity-Projekte könnte er sich vorstellen. Allzu große Hoffnungen sollte Bill sich allerdings nicht machen, denn Klingbeil ist seit 2019 mit einer Frau verheiratet ...