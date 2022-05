Boris Becker: Jetzt bekommt Ex Lilly Becker ihr Fett weg

Dass sich Lilly Becker nun derartig wieder in Boris' Leben einmischt, trifft bei dessen Anwalt Christian-Oliver Moser auf Unverständnis. Die Ex der Tennis-Legende, erwecke in seinen Augen "den Eindruck, als sei sie die Sprecherin der Familie. Das ist sie aber nicht". Nach dem aufwendigen Scheidungsprozess steht ihr diese Rolle wohl nicht mehr zu. Vor allem da sie und Ex Boris so gut wie keinen persönlichen Kontakt mehr hatten. Für den Medienanwalt des 54-Jährigen steht fest: "Ein wenig Zurückhaltung wäre hier angebracht."

Auch zu ihrer Aussprache mit Boris' neuer Freundin, Lilian de Carvalho Monteiro, hat der Anwalt eine klar Meinung: