Boris Becker: Wütende Vorwürfe von Ex-Frau Lilly - Ist Amadeus nicht zur Hochzeit eingeladen?

Wie Tag und Nacht, so kommen uns Boris Becker (56) und Ex-Frau Lilly (48) gerade vor. Bei ihm ist die Welt in bester Ordnung. Frisch verlobt mit seiner Lilian (34), genießt er das Leben in vollen Zügen und zeigt stolz Fotos aus dem Urlaub in Portugal. Mit all seinen Söhnen, sogar mit Nesthäkchen Amadeus (14), strahlt er um die Wette. Doch während Boris Familienfrieden spielt, wird Ex-Frau Lilly zur Furie! Es gibt neuen Zoff – um Sohn Amadeus.