Am Montagabend startete endlich die langersehnte zweite Staffel von „Promis unter Palmen“. Endlich wird wieder vor einer paradiesischen Traumkulisse gekeift, gekämpft und gesoffen was das Zeug hält! Schon der Blick auf den Kandidaten-Cast für 2021 verrät, dass es in Thailand krachen wird. Doch wer zum Teufel ist eigentlich Calvin Kleinen? Calvin...Wer bitte? Bei „Promis unter Palmen“ ist der blonde Partyhengst der absolute Neuling unter den alteingesessenen Trash-TV-Größen aus Funk, Fernsehen und Regenbogenpresse. Schon am ersten Tag wirft sein Name – der mehr oder minder einer bekannten Unterwäsche-Marke gleicht – einige Fragen auf. Ist Calvin Kleinen wirklich sein richtiger Name? Und warum ist er überhaupt berühmt?