Carmen Geiss: Nackt-Drama um Tochter Davina

Denn ihre 18-jährige Tochter Davina zeigt sich neuerdings gern freizügig, gerade erst postete das Nachwuchsmodel ein betont laszives Pic von sich in einem knapp geschnittenen goldenen Badeanzug. Für Löwenmama Carmen ein Problem, denn die aufreizenden Posts ihrer Tochter sorgen nicht nur für nette Komplimente, sondern locken auch ältere Männer aus der Deckung, die nicht mit zweideutigen Kommentaren geizen! In der Vergangenheit musste sich die Familie schon öfter mit widerlichen Bemerkungen im Netz herumschlagen, Davina und ihre Schwester Shania (17) erhielten neben anzüglichen Angeboten sogar Vergewaltigungs-Androhungen! Schon damals tobte die Millionärsgattin laut "Intouch": "Wir zeigen alles an, was unter die Gürtellinie geht! Schon krass, was für kranke Fantasien die Leute haben." Jetzt, wo "die Leute" auf Davinas Account sogar noch mehr zu gucken haben, muss Mama Carmen sich wohl auf einen regelmäßigen Austausch mit der Polizei einstellen …