Caroline von Hannover: Nach 33 Jahren kommt das Unglaubliche ans Licht

War es etwa Mord? In Monaco wird es aktuell nie still: Neben der Ehe-Krise von Fürst Albert und Fürstin Charlène kommen in letzter Zeit immer mehr schmutzige Details ans Licht. Die Website "Les Dossiers du Rocher" veröffentlicht regelmäßig Geheimnisse der Royals. So sollen scheinbar vier monegassische Würdenträger aus Fürst Alberts engstem Kreis in korrupte Geschäfte verwickelt sein - und die haben scheinbar eine große Macht.

Jetzt spricht ein Einwohner mit der "New York Post" darüber, was damals mit Fürst Alberts Schwager Stefano Casiraghi wirklich passierte...