Caroline von Hannover: Zuckersüße Babynews!

Es sind diese Geschichten, die nur das echte Leben schreiben kann. Im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" berichten Carmen und Robert Geiss im Gespräch mit den Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer von der Geburt ihrer Tochter Davina. "Ich war in St. Tropez, am Arsch der Welt. Ich dusche und auf einmal machts Platsch. Es läuft und läuft und hört nicht mehr auf. Ich so: Ach, du Scheiße. Ich krieg' Wehen", berichtet die Kult-Millionärin. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt befand sich der werdende Papa Robert bei einer Veranstaltung der Formel-1 in Monaco. "Rooobert, Rooobert, du musst alles organisieren, fahr ins Krankenhaus, ich komme jetzt. Dein verrückter Vater hat das Auto nicht mal getankt. Ich bin jetzt unterwegs", soll sie in den Hörer gerufen haben.

Doch die Geburt von Tochter Davina sollte noch wilder werden. Denn an diesem Wochenende im Mai, genauer gesagt am 30. Mai 2003, feierte das kleine Fürstentum Muttertag. Und anlässlich dieses Ehrentages machte sich ein Royal auf den Weg ins Krankenhaus, um allen frischgebackenen Müttern zu gratulieren.