Cathy Hummels: Gefühls-Chaos nach der Scheidung!

Das Gefühls-Chaos scheint der Ex von Mats Hummels ganz schön zu Denken zu geben. Weiter ließ sie ebenfalls durchsickern, dass sie noch nie an solch einem Punkt im Leben gestanden hätte: "Bin jetzt das aller erste Mal in meinem Leben komplett alleine. Bin geschieden, bin natürlich mehr oder weniger alleinerziehend mit Ludwig. Ich lache jetzt hier noch so in die Kamera aber ich weiß jetzt manchmal echt nicht...wow Cathy, das ist schon ganz schön viel, was da auf dich zukommt". Bleibt abzuwarten, wie es Cathy Hummels zurück in Deutschland wirklich mit der neuen Situation gehen wird.

